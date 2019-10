L'evangeli d'aquest diumenge (Lc 17,5-10) ens mostra Jesús instruint els seus apòstols a través de les paràboles. Els ha parlat anteriorment del pastor pecador i de les conseqüències d'escandalitzar els altres, així com de la necessitat de perdonar els altres per ser perdonats, explicant que, si hi ha penediment, sempre hem de perdonar aquells que ens ofenen.

Els apòstols, advertits de totes aquestes exigències per formar part del Regne de Déu, sentint-se insegurs de si mateixos en adonar-se que la seva fe no és prou gran, diuen a Jesús: «Augmenta'ns la fe». Llavors, Jesús, per fer-los adonar que la fe es poderosa tot i que sigui petita, compara la fe amb un gra de mostassa: «Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, dírieu a aquesta morera: 'Arrenca't de soca-rel i planta't al mig del mar', i us obeiria».

Amb aquesta hipèrbole, Jesús vol fer entendre als seus deixebles que l'autèntica fe ha d'estar al servei de la comunitat, en el nostre dia a dia. No ha de ser una fe màgica o sobrenatural, sinó que ha de ser com el gra de mostassa: petita i capaç de transmetre vida i germinar en els cors de la comunitat de cristians. La fe és pregar de forma confiada, actuar i estar al servei dels altres de forma gratuïta: «Som els servents que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer».

Nosaltres no som diferents dels apòstols, la nostra fe també és petita i sovint la camuflem entre tantes distraccions tecnològiques i electròniques i feines que absorbeixen el nostre temps i sovint ens aïllen entre quatre parets. El tràfec del dia a dia i de les coses «urgents» fan que no trobem espais de pregària personal ni de comunió amb els germans. La fe, que és un regal de Déu i ens connecta amb un amor sense mesura, és com aquesta llavor de mostassa, petita i fràgil. Cal que la reguem, la cuidem i la deixem créixer no només amb la pregària, l'evangeli i la comunió a la qual som cridats a participar cada diumenge, sinó amb l'acció, el servei amorós als altres i l'entrega en les causes que creiem justes.