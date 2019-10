Berguedà, terra de bolets (amb dioxines)

Som a l'any 2019 després de Crist. Tota el món civilitzat està ocupat en la lluita per la sostenibilitat. Tot? No! Un llogaret poblat per irreductibles berguedans resisteix, encara i com sempre, a les evidencies i tendències mundials

Ara ja sabem per què Territori i Sostenibilitat vol desdoblar la C-16, per facilitar les comunicacions dels berguedans? No! Per facilitar que els turistes benestants arribin a la Cerdanya a temps de sopar i per tal que 332.000 tones de residus industrials anuals arribin a la central de «valorització energètica de residus» que l'Ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal? Volen cremar cada any. On?, on hi ha l'antiga central tèrmica de Cercs, ara seu de Horrorland, que ara farà més por que mai.

Això significa que ja tenim projecte de comarca! Berguedà, especialista en energia negra d'altes emissions de CO2, micropartícules i tòxics diversos: crearem 60 llocs de treball cremant escombraries industrials per primer cop a Ñ i en perdrem 600 en turisme, serveis, esports.... i el despoblament que vindrà. Una incineradora de residus industrials és l'antiimant de la prosperitat i benestar. La incineradora tirarà per terra il·lusions, esforços i tots els plans estratègics d'economia sostenible que ens han ocupat els últims anys.

Mentrestant, encoratgem el Consell Comarcal del Berguedà a obrir concurs per trobar un nou eslògan promocional de la comarca, afí a les noves tendències; es proposa: «Berguedà, terra de pudors», «Berguedà, el porta a porta no ens importa», «Berguedà, budell de Catalunya, terra de pas i de producció de gas» i «Berguedà, Economia Circular, Mengem (i respirem) la nostra kk (i la dels altres)».

Qui decideix cremar escombraries «industrials» al Berguedà? Per què? No crec que els impulsors no sàpiguen els riscos per a la salut, per a la imatge i per al projecte de comarca. Doncs, quin benefici en traiem? Quin benefici en treuen? 60 llocs de treball? El 0,2% de la població de la comarca? No té sentit excepte que «el bolet a la dioxina» es cotitzi molt car entre els espies russos i ens hagi de treure de la misèria.

El Berguedà i Catalunya i el món el que han de fer en temes de residus és implementar el sistema de residu zero. Tot es recull, es tracta i es reutilitza. Reduir, reutilitzar i reciclar, per aquest ordre. Les altres inversions i polítiques en residus són producte de la ignorància, la ineptitud o de la mala fe. I en termes d'energia només hi ha una opció sensata, reduir consums i consumir energia verda, però mai, mai, mai, energia negra.