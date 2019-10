L'entrellat de les okupacions a Manresa

Una baralla entre okupes al carrer Hospital de Manresa dijous va destorbar i inquietar els veïns. No és l'únic lloc de la ciutat on la convivència ciutadana es veu alterada per okupes problemàtics que creen aldarulls, sorolls molestos i protagonitzen baralles que atemoreixen els veïns. Problemes que allunyen els carrers de ser espais idíl·lics per viure-hi. Aquest diari s'ha fet ressò de situacions similars a diferents punts de la ciutat i cap barri té el monopoli de les okupacions problemàtiques, tot i que cal reconèixer que hi ha punts com les Bases on la gent passeja més tranquil·lament que en alguns carrers del Barri Antic. Hi ha propietaris i llogaters afectats queixosos per la lentitud de la policia, l'Ajuntament o els jutges a l'hora d'actuar i desallotjar aquests okupes i argumenten, en alguns casos, de forma fal·laç que la Justícia no està del cantó dels que paguen els impostos i ho fan tot correctament. El cert és que la policia, els Serveis Socials i la Justícia actuen. Potser no d'una forma que satisfaci a tothom, però actuen. Els juristes poden ser poc sensibles perquè dijous, precisament, es va fer el judici a 22 okupes de la PAHC que no creen aldarulls i als quals la falta d'ingressos els impedeix accedir a un habitatge. Són fenòmens que es repeteixen des de fa temps i indiquen que a Manresa cal un debat urgent de reformes en barris degradats i sobre com erradicar les bosses de pobresa.