Monument al Gos allà on no el deixaven entrar

Per al diumenge 7 d'octubre del 1979 era prevista la inauguració d'un Monument al gos al parc de l'Agulla. Una obra de l'escultor Josep Barés, promoguda pel Patronat Local de Protecció d'Animals i Plantes i finançat per Nido, una marca comercial de productes d'alimentació per a mascotes. Però a la roda de premsa en què es va anunciar l'esdeveniment va sorgir una pregunta inquietant: «al parc de l'Agulla hi deixen entrar els gossos?» La resposta, segons la crònica d'aquest diari, va ser negativa: «El reglament de la Junta de la Sèquia no admet l'entrada del 'fidel company de l'home' en aquell recinte». Això sí: s'assegurava que aquell diumenge hi hauria tolerància, com finalment va succeir, durant l'acte inaugural. Però, i després? No hi havia cap certesa. «És clar que a partir d'ací hom va assistir a un apassionat debat entorn a la poca viabilitat del monument en aquell paratge. Fins i tot es va advertir que podria ser 'un acudit que donaria la volta al món'». Però la convocatòria es va mantenir i «la modificació del reglament va quedar apuntada en l'agenda d'assumptes pendents a resoldre per la Junta de la Sèquia».