vendre mediterrània

La primera Fira Mediterrània del nou director artístic, Jordi Fosas, va celebrar aquesta setmana la seva presentació institucional, a Barcelona, presidida per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, acompanyada de l'alcalde Valentí Junyet. Una posada en escena per escenificar el suport institucional a una de les fires estratègiques del país, la que es dedica a la cultura popular i tradicional. El mercat manresà i ara el seu màxim responsable artístic tenen molt clar que la fira manresana, que arriba a la vint-i-dosena edició, ha de ser l'aparador de les propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu i que ha d'aconseguir crear mercat. Vendre la cultura popular mai no ha estat fàcil per indefinició, prejudicis i debats estèrils. Però hi ha artistes i hi ha públic. Que els espectacles arribin a formar part de les programacions culturals dels pobles i ciutats del país és un dels objectius de Fosas (com ho era dels seus predecessors) i el primer manament de qualsevol mercat d'espectacles.