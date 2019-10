La lliçó de Cercs per als cerdans

Cercs és a 34 quilòmetres de Bellver, a 32 d'Urús, a 28 de Riu i a 43 de Puigcerdà. Semblen distàncies curtes a Google Maps, però la Cerdanya viu molt lluny emocionalment i conceptual de Cercs. El túnel del Cadí és una drecera nova en les comunicacions històriques entre el Berguedà i la Cerdanya i, alhora, entre el tarannà obrer lluitador dels berguedans i el caràcter solitari i pragmàtic pirinenc. A Cercs i bona part de l'alt Berguedà s'han unit de seguida en contra del forn de residus industrials que una empresa vol construir a l'antiga central tèrmica. Pocs dies després de l'anunci, els veïns ja havien celebrat una reunió de poble, una manifestació i vertebrat una campanya per alertar dels perills d'una incineradora a la comarca. El projecte de la manresana EmSpain Waste&Treatment d'invertir 130 milions en la tèrmica per generar energia elèctrica a partir de la combustió dels residus ha encès l'alarma per la possible afectació sobre el medi ambient i, alhora, sobre un model turístic local que es basa en les activitats a la natura en família. Mentrestant, al costat nord del túnel del Cadí, a una trentena de quilòmetres segons Google Maps, els cerdans continuem enviant a incinerar al forn d'Andorra la Vella, a uns 60 quilòmetres de Lles en línia recta, el contingut dels contenidors de rebuig, en els quals hi ha de tot perquè som la pitjor comarca en separació de residus.