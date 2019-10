Baixa productivitat, diu?

Hi ha un problema de productivitat a l'economia espanyola? I per què? Potser una petita història ens ajudarà a respondre-ho.



Una tarda qualsevol una teleoperadora d'accent impossible truca a un usuari per informar-lo que hi ha una versió millorada de l'aparell «desco» (descodificador) que connecta el seu televisor amb la fibra òptica. Com que ja és client l'hi ofereixen molt barat i ell ho accepta.



Al cap de deu dies arriba un tècnic alt, prim, ros, rus i molt amable. Porta el nou «desco» però, ai las!, és d'endollar, i no wifi (sense fils) com el seu. El rus truca a la central. La comanda no diu res del wifi. No tenen la fitxa de client? No hi consta la mena d'instal·lació que van fer ells mateixos?



Cap problema: el tècnic ros i rus és un professional i gestiona un canvi en la comanda. Però no porta al damunt cap unitat de l'aparell correcte. Contrasten agendes i queden per a l'endemà a les dotze. L'endemà, però a quarts de dues, truca una altra persona: és el tècnic que ve a instal·lar el «desco» i que es disculpa pel retard a causa de les manifestacions. Aprofiten la conversa per confirmar el servei. «Wifi, oi?», diu el client. «No, la comanda no ho diu». Porta el d'endollar, i no en té cap dels altres. «Doncs estalviï's el viatge». «Ja el trucaran». «Gràcies».



Dues hores més tard: sona el telèfon però la trucada es talla. Mentrestant ha arribat un missatge al mòbil: «Mensaje 1/1 de Autómata5-010: en breve nuestro servicio automático de voz se pondrá en contacto con usted para concertar una cita para la instalación solicitada a Movistar/operadora».



Llavors, cansat de perdre el temps i que el perdin els altres, truca al telèfon d'atenció al client, on un comercial se l'escolta amb paciència i li diu que modificar una comanda és una cosa molt complicada; val més que l'anul·li i al cap d'uns dies en faci una altra, si encara el vol. D'acord: el client diu alt i clar que sol·licita l'anul·lació. El trucaran per confirmar-ho. Perfecte. Quant a tornar-hi, pensa, la tele ja es veu prou bé.



S'ha acabat? No! Al cap d'uns minuts arriba la trucada anunciada «en breve» pel missatge de l'Autómata5-010. «Llamo de incidencias. Vostè ha encarregat un «desco»? Au, tornem a explicar-ho tot. «Per tant, vol anul·lar la comanda?» «Sí, ho vull». «Entesos. Bona tarda». A veure què més passa a partir d'ara.



Moltes voltes per no anar a parar enlloc. I han perdut una venda. Un bon exemple de baixa productivitat.