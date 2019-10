Democràtics a cabassos

Alaba't ruc, que a fira et duc. No hi ha comentari de Pedro Sánchez sobre la qüestió catalana que no inclogui una referència a l'«Estat democràtic de dret». Tema important. Analitzem-lo.



Per ser un Estat democràtic de dret calen tres condicions: ser un Estat, ser democràtic i ser de dret. El Regne d'Espanya les compleix totes tres.



–Qui ho diu?



–La Constitució.



–Sens pecat fou concebuda.



Establert el principi, no hi ha obstacle per utilitzar la fórmula. Una altra cosa és la sobreabundància que condueix al ridícul.



–Correspon a l'Estat democràtic de dret la defensa de l'Estat democràtic de dret amb tots els instruments que l'Estat democràtic de dret confia als fidels servidors de l'Estat democràtic de dret.



– Per omnia saecula saeculorum.



–Amén.



Com cantava Quico Pi de la Serra, «la policia està al servei dels ciutadans, la servilia està al ciutei dels piutadans, la ciutadia està al polei dels sertadans, la policia està al ciutei dels servatans». Però no de qualsevol manera, sinó sota la llum i guia dels principis fonamentals de l'Estat democràtic i de dret. Quan el manifestant desobedient, repatani i malcarat rebi una somanta de clatellades perpetrades amb les «defenses» dels guàrdies, aquests li diran:



–Democràticament l'estovem perquè vagi dret. Perdó, perquè som un Estat de dret.



Quan els magistrats l'enviïn a presó per desordres públics, estralls, atemptat a l'autoritat (els va treure la llengua) i terrorisme (els guàrdies van quedar terroritzats per l'alè d'aiguardent de l'interfecte, per no parlar del seu pentinat), refusaran les queixes de l'advocat defensor per vulneració de drets democràtics amb el següent argument:



–Nosaltres som magistrats d'un Estat democràtic i de dret, i per tant constitueix un impossible ontològic i odontològic que vulnerem cap dret democràtic. Llegeixi els filòsofs grecs quan defineixen que «res no pot ser i no ser al mateix temps». O la sentència del Procés, que tampoc no s'entén.



Finalment, quan els incultes diputats de l'oposició separatista i populista elevin les seves queixes al Congrés dels Diputats, els representants del Govern les rebatran amb molta facilitat. Només els caldrà dir:



–Atacar l'Estat democràtic de dret és atacar l'Estat, la democràcia i el dret. Estan detinguts per desafecció al règim.



–Deo gratias.