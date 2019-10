El faraó surt de la piràmide

Fins la setmana passada la principal diferència entre les piràmides d'Egipte i el Valle de los Caídos era que de les primeres n'havien desaparegut les mòmies dels faraons, i del segon, no. Ara ja s'assemblen fins i tot en això.



Els faraons començaven a alçar la seva piràmide tan bon punt accedien al poder. Franco va anunciar la construcció del monument als «caídos por Dios y por España» el mateix dia del 1939 que va proclamar la victòria dels «nacionals» a la guerra civil. Les piràmides trigaven molts anys a aixecar-se. El Valle va trigar prop de dues dècades. Les piràmides requerien l'esforç de molta mà d'obra, tot i que s'ha debatut si eren esclaus o pagesos llogats entre collita i collita. El Valle va ser construït en part per centenars de presoners de guerra, lleials republicans vençuts.



Les piràmides s'alçaven com gratacels sobre el pla per ser vistes des de molt lluny, ja que eren un símbol de poder, i també per servir d'antenes de comunicació amb els déus, segons algunes interpretacions. Franco va excavar la tomba en un gran turó de pedra que destaca en el seu entorn –el «cerro de la Nava»–, i a més a més hi va fer alçar al damunt una creu cristiana de 150 metres d'altura, que per si sols ja superen els de la Gran Piràmide.



Els arquitectes de l'Antic Egipte ubicaven les tombes del faraó sota milers de tones de pedra, en una sala que s'obria al final d'un llarg passadís. La tomba de Franco és en una sala –el creuer de la basílica – excavada al cor de la muntanya, amb milers de tones de pedra al damunt, al final d'un llarg cor-redor. Els espais interiors de les tombes faraòniques eren plens de relleus i jeroglífics de caràcter religiós, el mateix que tenen les pintures, escultures i retaules de la basílica. Els textos i imatges de la piràmide eren un manual d'instruccions perquè el faraó transités cap a la vida eterna. Les imatges catòliques indiquen el camí que mena a la salvació de l'ànima i a treure bona nota en l'examen del judici final.



Això sí: les piràmides es tancaven i segellaven després de l'enterrament, mentre que la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos té horari de visites i de misses, i fins i tot serveis hotelers a l'abadia benedictina que en té cura.



La llegenda parla de fatals malediccions als qui profanaven la tomba d'un faraó. En caurà alguna sobre el Govern que ha gosat destorbar el repòs etern de l'immortal Caudillo?