Visca la revolució

El jove ésser humà revolucionari va acabar-se el bol de llet d'un glop i va adreçar-se cap a la porta.



–Et deixes els llibres.



–Avui no hi ha classe, mama, avui hi ha vaga per la llibertat. Vaig a tallar a l'autovia.



–Emporta't la bufanda.



Seria d'allò més endreçat que els joves revolucionaris publiquessin cada vespre una llista amb l'horari de talls de l'endemà. Així les ràdios podrien anunciar-ho. És una qüestió de servei públic. El dret de manifestació és sagrat, però el de la mobilitat també, i cal fer-los compatibles.



–Bon dia, són les set, d'aquí a mitja hora la revolució tallarà la C-16 a l'altura de Berga. La ruta alternativa passa per l'interior de la població.



Si tots els vehicles que circulen per la C-16 es desvien pels carrers de Berga, els residents ho pagaran en forma d'embús, fums, soroll i gent que pregunta, i quan l'ésser jove torni a casa, el pare li botzinarà:



–Per què no te'n vas a tallar-te la ximpleria, i les rastes de passada, en lloc de tocar el que no sona a tota la ciutat?



La solució per evitar aquests conflictes domèstics és l'intercanvi revolucionari.



–No he estat jo, papa, jo era a Manresa i els de Manresa han pujat aquí.



S'hauria de coordinar científicament, perquè si mentrestant tallen l'autovia a Puig-reig, els de Manresa i els de Berga s'hi quedaran atrapats.



–Pas, que anem a tallar!



Però poca coordinació, i encara menys previsió, cal esperar d'un moviment que funciona segons el mecanisme de trobar-se els de la colla i dir-se els uns als altres: «què fem?»



–Podríem fer una ocupació popular de l'ajuntament.



–Però si els que hi manen són els nostres!



–Si manen, no són nostres.



Segons a quin municipi, l'alcaldessa en persona anirà al bar a comprar-los entrepans i els farà termos de cafè.



També pot passar que un dia l'ésser jove arribi a casa a les tantes i no hi hagi plat a taula, ni al microones, ni res directament comestible a la nevera.



–Papa, que no has fet sopar?



–A ta mare li han descomptat una part del sou perquè amb els vostres talls de trànsit cada dia arriba tard a la feina, així que hem decidit estalviar una quantitat equivalent deduint-la de la teva alimentació.



L'endemà al matí, els de la colla tallaven el replà de l'escala i cantaven la consigna revolucionària «els sopars seran sempre nostres».