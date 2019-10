Jocs Olímpics i equilibri turístic

La Cerdanya escura els últims dies de calma abans no comenci a nevar i les estacions engeguin els remuntadors. Llavors el ritme laboral es tornarà a activar per a molts. Les carreteres incrementaran el trànsit, els hotels reompliran les habitacions, els restaurants reobriran sales i els distribuïdors d'alimentació intensificaran els repartiments. Els establiments de lloguer de material d'esquí tiren persiana amunt amb les últimes novetats de les grans marques i els comerciants renoven aparadors i plantilles. I així s'esgoten les prop de vuit setmanes de tranquil·litat que aprofita la vall entre els pics turístics forts de l'estiu i l'esquí. Són dies que serveixen a molts empresaris per viatjar o redescobrir els racons de la Cerdanya al seu ritme natural, el que tenia abans del turisme massiu de les temporades altes. Ara fa un any, el dia u de novembre, Masella va estrenar una temporada que es va acabar allargant fins al mes de maig. Mig any d'una indústria de l'esquí que és, ara per ara, un dels principals motors econòmics de la comarca. Mentre els professionals del turisme, l'esquí i els serveis reprenen l'activitat frenètica, un debat de fons es comença a plantejar al Pirineu al voltant de la idoneïtat de la candidatura olímpica i l'amenaça urbanística. El debat es va activant entre els més joves, defensors d'analitzar-ho bé, i els més adults, que posen l'accent en els beneficis de més turisme.