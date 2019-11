Des de la seva implantació, el VAR (videoarbitrage) en el futbol ha estat polèmic, no tant per la seva funció, que sembla positiva, sinó més aviat per com i quan s'utilitza. Malgrat això, moltes decisions arbitrals errònies han pogut ser resoltes al mateix moment (d'altres no). Sigui com sigui, qui més qui menys considera el VAR una eina útil per evitar en moltes ocasions la polèmica. Evidentment, el videoarbitratge només es pot utilitzar en les grans competicions. En el futbol d'àmbit català, és clar que no. Això fa que els errors arbitrals, que lògicament n'hi ha (són humans), queden allà, sobre el terreny de joc. Una altra cosa és quan aquests errors es transformen en sancions injustes als futbolistes. El corresponent comitè de competició, en aquest cas el de la Federació Catalana, sanciona segons l'acta redactada pel col·legiat, que es considerada com paraula de Déu. En l'era de les noves tecnologies i quan corren vídeos de molts dels partits que es juguen cada cap de setmana, sembla inadmissible que l'esmentat comitè de competició no els accepti com a prova que aporten els clubs per contrastar l'opinió de l'àrbitre. Segur que cada setmana trobaríem molts casos al respecte, però darrerament ha estat escandalosa la sanció de quatre partits imposada al porter del Joanenc Daniel Vaquero quan en el vídeo es veu perfectament que no va impactar amb el peu sobre el rostre del davanter –com s'esmenta en l'acta– i en canvi va rebutjar la pilota de forma neta.