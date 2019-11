Vota Circo Italiano

Aquestes eleccions són la segona part d'una primera part que, en realitat, també era una segona part. No és estrany que el públic rebi els comicis amb la mandra amb què aniries a veure Piranha III o Zombies Nazis II, aquella pel·lícula noruega en què un grup de joves s'enfronta a un comando de les Einsatzgruppen zombificat en un fiord remot. Efectivament, aquestes eleccions van molt de piranyes, zombis i nazis descongelats. La campanya està sent tan pobra i desganada que, a Manresa, els cartells més visibles als fanals no són els de cap partit, sinó els del Circo Italiano. I la casualitat ha volgut que l'espectacle es presenti en uns termes molt fàcils de confondre amb la cartelleria política. L'artista principal és un tal Flying Mendonca i, certament, aquestes eleccions són una bona mendonca. A més, el número estrella presentat amb tipografia destacada és el Triple Salt Mortal, que és justament l'objectiu que persegueixen alguns candidats, començant pel president convocant. A l'hora de la veritat, tot apunta que, per a molts d'ells, el salt serà més mortal que triple, però això ho veurem demà. De moment, el que sabem és que, vistos els debats electorals i l'oferta disponible, si el Circo Italiano es presentés a les eleccions, les urnes s'omplirien de vots per als trapezistes, els equilibristes i els domadors. I el consol que tenim és que algun dels candidats es fotrà una castanya tan gran que riurem com si haguessin sortit els pallassos.