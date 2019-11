La geganta Despistada a Sant Joan de Vilatorrada

La geganta Despistada va arribar a Sant Joan de Vilatorrada després de caminar dies i dies pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i la ribera. I tot just a l'entrada del poble es va trobar un guàrdia del xiulet (els guàrdies uniformats es divideixen en dues grans categories: els del xiulet i els de la porra).



–On va, senyora, que n'amida dos com jo?



–On vol que vagi? A la trobada de gegants que se celebra en aquesta vila.



–Ha estat desactivada.



–Per què?



–Per ordre de la Junta Electoral de Zona.



–Per què?



–Perquè podria destorbar la jornada electoral.



–Per què?



–Per què, per què? Comença a semblar el meu fill petit!



–És que no ho entenc.



–I a mi què m'explica. Jo només soc un guàrdia. Però si vol saber la meva opinió, és lògic impedir aquesta mena d'activitats en jornada electoral.



–M'ho pot argumentar?



–Miri, la raça de vostès es compon de dues espècies: els gegants i els capgrossos. Els gegants són massa grans, quan van pel carrer s'ha de tallar la circulació, topen amb els balcons i les branques dels arbres, i munten un embús quan volen passar per una porta. I, a més a més, són estrangers. Escocesos.



–Escocesos?



–És ben clar, dones i homes vesteixen tots faldilles! Però el cas dels capgrossos és pitjor.



–I doncs?



–Amb aquest cap enorme, segur que són molt llestos. Deu vegades més que la mitjana. Amb tanta intel·ligència destorbarien el bon funcionament de la convocatòria electoral. Com sabrà, aquesta es basa en la divisió funcional de la societat en tres estrats, establerta pels filòsofs grecs: els manaires llestos que pensen, els uniformats que vigilem, i els pobres que treballen i voten. Els manaires indiquen als pobres el que han de votar i els uniformats impedim que ningú destorbi aquesta perfecta dinàmica.



–Que bonic!



–Ara imagini's que els gegants ballen per reunir els pobres al seu voltant, i quan els han aplegat, els capgrossos els inciten a reflexionar i a decidir per ells mateixos el sentit del seu vot. El caos! L'anarquia!



Llavors va sonar l'alerta de missatge al mòbil del guàrdia, que, després de llegir-lo, va dir:



–Pot passar. La Junta Electoral rectifica i permet la trobada. No els entendré mai, aquests que manen.