Els curiosos casos del doctor Cabòries

L'endemà de les eleccions, el conegut psiquiatre doctor Cabòries tenia la consulta plena de pacients.



–Doctor, somnio que vaig a dalt d'un globus i es punxa. Llavors caic, caic i caic, una caiguda infinita, avall, avall, més avall! Doctor, què puc fer?



–Doni's de baixa de Ciutadans i faci's del Marganell. Com que juga a Quarta Catalana, no pot baixar més. El següent!



–Doctor, estic obsessionat amb la lletra enya. No me la puc treure del cap. Busco paraules que la continguin. Si cal, amb incorreccions. Podríem dir que m'hi empenyo, i si no la trobo m'emprenyo. Acabo dient coses com «s'afanya amb la canya que enganya i engavanya i fa llenya amb la penya». Fins i tot dic «fenya» per feina.



–Abstingui's de consumir continguts audiovisuals o literaris de Vox. Següent!



–Doctor, em passo el dia repetint coses que només hauria de fer una vegada. Surto de casa, i sense saber com, torno a ser al portal disposat a sortir. A la feina reviso deu cops el mateix expedient. Al vespre explico el mateix conte a la mainada, en sessió contínua, encara que s'hagin adormit. Em menjo deu truites per esmorzar i tinc el fetge malament.



–És la síndrome «ho tornarem a fer». Per canalitzar-la facis independentista. Següent!



–Doctor, somnio que em passo el dia trucant i no em responen. Truco al matí, al migdia, al vespre, i ningú no despenja a l'altre costat. Fins i tot he somniat que es cremava la casa i els bombers no contestaven. L'angoixa és indescriptible i temo l'hora d'anar a dormir.



–Senyor Torra, la venda per telèfon és una activitat molt estressant. Per poc que pugui canviÏ d'ofici i truqui només als amics, per quedar i anar a sopar. És molt més saludable.



–Doctor, somnio que soc un hàmster que gira a la roda dins d'una gàbia feta de paper de diari.



–Deixi d'escriure crònica política i dediqui's a l'esportiva; allà tampoc no passa res però ho sembla, dona moltes satisfaccions i sempre se sap qui ha guanyat.



–Doctor, somnio en una gran sala plena de gent. Jo soc l'únic que té raó, però els altres no me la donen. Ho torno a provar un dia i un altre, sense resultat. Llavors tanco els ulls molt fort i desitjo que canviïn totes aquelles persones, però quan els torno a obrir hi ha els mateixos, que em tornen a ignorar. Doctor, què m'aconsella?



–Senyor Sánchez, temo que el seu mal no té cura.