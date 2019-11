Tres nous casos del doctor Cabòries

El psiquiatre doctor Cabòries només va atendre tres pacients aquell matí, però eren prou interessants.



–Doctor, tinc una obsessió amb l'adjectiu «pacífic». Sé que és una paraula com qualsevol altra, i bonica, però me l'afiguro per tot arreu, totes les hores del dia, al carrer, i per les ones. Vaig a la botiga i penso: vet aquí un pacífic botiguer que ven pacífiques albergínies. A la gasolinera compro una pacífica baguet crua que em provoca un pacífic mal de panxa. Agafo un taxi i el pacífic taxista profereix pacífiques paraulotes en els pacífics embussos. Per la tele veig pacífics gendarmes francesos que empenyen pacífics manifestants que fan pacífiques barricades en pacífics talls de carretera. Doctor, és perillós?



–No, però si l'atabala gaire pot provar de veure altres cadenes de televisió a més a més de TV3. Següent!



–Doctor, m'estic tornant paranoic. Tot el que veig demostra l'existència una gran conspiració en contra meu. Es publiquen noves lleis i penso: són contra la meva llibertat. Es dicten sentències i comprovo que són avisos a la meva persona. El Tribunal Constitucional emet requeriments pensats expressament perquè no es debati allò que a mi em convé. Els decrets del Govern són fets a mida per controlar on vaig, què miro i amb qui parlo. I als llocs d'internet que visito hi apareixen anuncis relacionats amb els que he visitat un minut abans. Vaig anar a l'hospital per tal que em fessin un escàner, però no van trobar cap xip dins del meu cervell. Doctor, m'estic tornant boig? Ha arribat l'hora que em retiri a un monestir, on també estaré controlat però sabré que és el pare superior?



–Amic meu, no es cregui tan important. Els poders de l'Estat i del diner no conspiren contra vostè; conspiren contra tothom. La diferència és que vostè se n'adona, i el fet d'haver-ho descobert l'angoixa profundament. Si no és diabètic, quan li vingui l'atac de paranoia li recomano que es mengi un pastís del que més li agradi; no arreglarà res però li aixecarà l'ànim. Pensi que l'alternativa és una lobotomia. Següent!



–Doctor, tinc un somni recur-rent i molt desagradable. Somnio que agafo una falç per segar cadenes però només aconsegueixo fer-me talls a la cama, molt empipadors. Vull que tremoli l'enemic però a l'enemic no li passa res i es fa un tip de riure en veure com sagno.



–Una pregunta: vostè és dels que s'ha instal·lat l'app del Tsunami?