De cara a la galeria

M'imagino la cara d'incredulitat que deuen haver posat els combatius pares i mares que el maig van dormir uns dies a l'escola de Sant Joan de Berga per defensar la segona línia de P3 que no van aconseguir. En plena campanya del 26-M, els partits d'àmbit local van fer pinya per reclamar-ho conjuntament al departament d'Educació i van fer un front d'acció comú. Comença el mandat. Els grups del consistori fan la proposa formalment. També demanen al Govern que pagui 250.000 euros per fer millores a les escoles de primària. Fi de la primera part. Comença la segona. Ahir, es reuneix la comissió d'Educació del Parlament i els dos partits de Govern JxCAT i ERC voten en contra d'una proposta del PSC perquè el Govern doti de la segona línia el centre. Aquest rebuig queda lleig oimés perquè a Berga els polítics han defensat sense fissures partidistes aquesta segona línia. I ara què? A esperar que hi hagi la reunió dels grups de Berga amb la Generalitat per treure'n l'entrellat. Hi haurà segona línia o no, però no serà perquè la comissió hi voti a favor o en contra, és clar. El 1993 l'aleshores diputat i alcalde de Gironella Lluís Bertran (CiU) va passar el tràngol de votar en contra i haver de defensar el rebuig del Govern a una proposta del PSC per desdoblar l'eix fins a Berga al Parlament. El terratrèmol d'aquell no va ser colossal. Tot i així, l'ampliació de l'eix es va fer.