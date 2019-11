L'anti-Oscar a l'abraçada de Pedro i Pablo

En un temps i un país imaginaris, uns tals Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van ser nominats als premis Razzies, més coneguts com els anti-Oscars, per la seva interpretació de l'escena de l'abraçada a la pel·lícula Mai no és tard quan s'estima de mentida.



L'organització dels premis va informar que havien estat nominats «per la seva penosa escenificació d'una abraçada totalment increïble, incapaç de provocar cap altra emoció que la vergonya aliena».



«Tot en ella és fals: la descoordinació dels cossos, la indecisió dels braços, la mà dreta d'un que es fica sota l'americana de l'altre i en surt precipitadament, tot és lamentable», afegia. «Si en un casament els nuvis s'abracessin d'aquesta manera, els convidats cridarien: torneu-nos els regals!, i els advocats començarien a redactar el conveni de divorci», reblava la comunicació. «Transmet menys sinceritat que Donald Trump quan defensa la seva innocència en el Russiagate».



«Les composicions facials», sentenciava, «expressen més angúnia que tendresa, i la manera com s'estrenyen és clarament exagerada, prova de la seva manca de sinceritat. La conclusió de l'espectador només pot ser que aquestes persones ni s'han estimat, ni s'estimen, ni es poden arribar a estimar. Una manca de credibilitat tan palesa condemna els suposats actors a buscar el seu futur cinematogràfic al sector de figurants sense frase que són filmats de lluny i d'esquena».



La notícia va provocar un esclafit de riallades a la taula on dinaven els protagonistes de la criticada escena. Quan van recuperat l'alè, van decidir enviar un missatge a la fundació que atorga els premis. Deia: «Benvolguts ximples, estiguin segurs que si haguéssim volgut escenificar una abraçada creïble, ho hauríem fet. Vostès obliden un detall: hem estat capaços d'engalipar, entre tots dos, gairebé deu milions de votants. Ho hauríem aconseguit si fóssim uns actors tan dolents?»



Segons el missatge, «el guió elaborat pels nostres assessors deia clarament: 's'abracen amb ostensible falta de ganes perquè les respectives parròquies no s'alarmin'. De fet, ens haurien de donar un Oscar de veritat als millors actors capaços de fer veure que són mals actors».



Els Razzies són el nom popular dels premis al demèrit cinematogràfic de la fundació Golden Raspberry, que en argot significa «petarrelleig ( pedorreta) d'or». I és exactament el que es mereix aquest parell.