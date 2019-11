El doctor Pastilles i el pacient «de l'abans»

El doctor Pastilles ja no sabia de quina manera explicar a aquell pacient que la seva salut no presentava cap anomalia.



–Doctor, no m'enganyi, segur que tinc la pressió pels núvols.



–La seva tensió arterial està dins els paràmetres normals, si de cas un pel baixa.



–Doncs el colesterol. Segur que se m'està acumulant a les artèries i aviat faré un pet.



–El seu índex es troba al punt central de la franja, és un exemple de com s'ha de tenir.



–Els triglicèrids! N'hi deu haver una carretada i mitja!



–Tampoc! Quina obsessió!



–La pròstata! Que t'hi jugues que s'està inflant! L'àcid úric! Tindré un atac de gota!



–Escolti, ja n'hi ha prou! Què li agafa? Les anàlisis no han trobat res fora del normal!



–No és possible. He de tenir problemes de salut perquè és el que toca als vells com jo.



–Vostè no és vell! Encara no arriba als seixanta-cinc!



–Jo soc vell, doctor, ho sé perquè he descobert que soc una persona «d'abans». I els que som d'abans no som d'ara, i per tant som vells. No em digui que el meu cos no ho nota!



–Què vol dir amb això que és «d'abans»?



–Miri, jo sempre he pensat que hi havia la gent d'abans, que eren els vells i els que ja havien mort, i la gent d'ara. La diferència eren les històries: quan es parlava de coses d'abans eren fets i situacions que jo no havia viscut, o que no recordava perquè era massa petit. Però ara resulta que s'expliquen com antigues coses que he presenciat i fins i tot protagonitzat. I per tant, soc d'abans.



–No sé si l'acabo d'entendre.



–En vaig tenir les primeres sensacions quan a la secció de fotos històriques del diari van començar a aparèixer escenes que pertanyen a la meva memòria. Que he presenciat o en què he participat, perquè tenia deu, quinze o fins i tot més de vint anys. Però després va arribar aquest col·leccionable que es diu precisament «l'Abans», i que és un recull de fotografies de Manresa entre 1960 i 1990. Se n'adona? L'any 1990 jo tenia trenta-cinc anys! Estava en la plenitud de la vida! La meva joventut, la meva etapa d'estudiant, els anys cabdals de la car-rera professional i de la trajectòria vital, tot això pertany a «l'Abans»! Soc antic, caducat, amortitzat, descatalogat. I em vol fer creure que la meva salut no és la d'un vell decrèpit?



El doctor Pastilles va meditar uns segons i va dir:



–M'està daurant la píndola perquè li recepti Viagra?