Rates al vestidor

George Gervin, el llegendari jugador que va ser quatre vegades màxim anotador de l'NBA, va fitxar l'any 1990 pel TDK Manresa i el primer que va veure quan va entrar al petit vestidor del Vell Congost va ser un ratolí corrent cap al seu cau. Aquesta setmana els vestidors de bàsquet i les rates han tornat a ser notícia però per motius diferents de l'escena que va presenciar el mític Iceman. Ha estat per l'arenga del metge del Reial Madrid que va qualificar els jugadors del Barça com «una colla de rates» per motivar els homes de Pablo Laso. Les imatges i el so els va oferir la tele del Madrid, i han provocat la queixa formal del Barça i l'obertura d'expedient de l'Eurolliga. El metge va demanar perdó. Però no siguem hipòcrites: dins un vestidor s'han dit, es diuen i segur que s'aniran dient moltes bestieses. En principi, el context és íntim, treure-ho de mare és exagerat.



La segona part d'aquest afer ha tingut com a protagonistes un periodista i el cap de premsa del Barça de bàsquet. Amb un micròfon a la mà, un col·laborador de l'espai El Chiringuito va etzibar al pivot blaugrana Nikola Mirotic, que és exjugador del Madrid, què li semblava que haguessin dit que és una rata. És una pregunta que es pot fer? Sí. Era el moment de formular-la, perseguint Mirotic a l'estil dels programes del cor? Segurament no. Han criticat que el cap de premsa apartés aquest periodista i li demanés rigor. El que cal és més sentit comú i evitar ajudar a fer créixer un globus de la tensió que algun dia explotarà.