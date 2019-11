El catedràtic Excàtedra i el feixisme

El catedràtic Excàtedra Magne va escoltar amb disgust la consulta d'aquell alumne que l'havia despertat de la migdiada.



–Professor, es parla molt de l'amenaça del feixisme, però què és realment?



–El feixisme, benvolgut, és una ideologia i un moviment polític que va sorgir a l'Europa d'entreguerres...



–La Viquipèdia la sé llegir solet. Sap perfectament què és el que li estic preguntant.



–D'acord –va replicar el catedràtic, sobtadament interessat per aquell alumne–. Entra a la web del Centre d'Estudis d'Opinió. Ves al primer estudi de la llista, «Cosmopolitisme i localisme a Catalunya 2019». Quan hi siguis, selecciona «dossier de premsa». I quan se't descarregui, busca la pàgina 26.



–Fet.



–Què hi veus?



–Les respostes a la pregunta «Amb quina de les següents frases està vostè més d'acord: a) La democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern. b) En algunes circumstàncies, un govern autoritari pot ser preferible a un de democràtic. c) A la gent com jo, tant ens fa un règim democràtic que un de no democràtic».



–I quins resultats dona?



–Quasi un set per cent dels enquestats està a favor d'un govern autoritari «en algunes circumstàncies» i més del deu per cent és dels que «tant ens fa». Un 77% creu que «la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern».



–Amb això ja delimitem una mica la qüestió en termes generals. Ara passem a la pàgina següent, que detalla les respostes segons el record de vot. On es troba el rebuig més intens al govern autoritari?



–A veure... A la columna de Vox hi ha una nota per no fer-ne cas, per mostra insuficient a l'enquesta. Pel que fa a les altres, els més aferrissats demòcrates són els votants de Junts per Catalunya, d'ERC i d'En Comú Podem, entorn del 90% que defensen la democràcia com a preferible sempre. En els socialistes baixa al 80%. En els de Ciutadans, al 65%. I en els del PP, al 50%.



–Veus? Ja sabem més coses. Les enquestes sempre són instructives!



–M'està dient que un de cada quatre catalans és feixista?



–Seria una afirmació molt agosarada. Però una cosa has de tenir sempre present: la relativització de la democràcia i la tolerància a les solucions autoritàries aplanen el camí al feixisme.



–Gràcies, professor. El deixo continuar la migdiada.