El somni que fa salivar el Gran Capitost

El Gran Capitost va despertar-se satisfet de la vida. Havia somniat que ell tot sol arreglava els grans problemes d'Espanya.



En el somni, els 23 diputats de la JERCUP havien decidit votar que no a Pedro Sánchez. La investidura estava encallada. Llavors, ell, el Gran Capitost, havia reunit els capitostets del PSOE i del PP en un xalet discret, amb pernil de gla i vins Ribera del Duero, i els havia dit:



–Voleu que populistes i separatistes naveguin sempre més per l'espai sideral? Voleu que ni Vox, ni Podem, ni els indepes us tinguin agafats pels dallons?



–A qui s'ha de matar? –van respondre els capitostets.



–La crisi política farà que la gent aplaudeixi una Gran Entesa entre els vostres partits, i amb un sol diputat més arribeu als 210 necessaris per expulsar aquests espavilats de les Corts pels segles dels segles.



Els convidats van demanar detalls, i l'amfitrió els va donar.



–Amb 210 diputats podeu modificar els articles de la Constitució que regulen el sistema electoral. Podeu fer que passi de proporcional a majoritari. Que les candidatures s'hagin de presentar a totes les províncies. Que per entrar al Congrés calgui superar una barrera del 15% al conjunt espanyol. El que faci falta per aconseguir que finalment només hi hagi dos partits a la cambra, els vostres, i els altres polítics hagin de triar entre trucar humilment a la vostra porta, o plegar. Després, amable alternança entre vosaltres dos. Bonic, oi?



–Realment –van dir els convidats a l'uníson.



–També podeu aprofitar la Gran Entesa per convertir les autonomies en carcasses buides. Les competències transferides poden deixar de ser-ho amb uns quants retocs a la Constitució. Ensenyament, cultura, llengües, radio i televisió, ordre públic... poden convertir-se en matèria exclusiva i indelegable de l'Estat. Que la Generalitat pagui les escoles i els mestres –i aguanti les protestes–, però que el Govern central controli els continguts.



–Calla, calla, que em faràs plorar! –va exclamar Casado.



–Els barons regionals protestaran si els desmuntem la bar-raqueta –va objectar Sánchez.



–Deixeu-los alguns aspectes de la contractació perquè continuïn sucant i col·locant amics, i no diran res; sobretot si l'objectiu és combatre el separatisme.



El Gran Capitost es va despertar conscient que havia estat un somni, però igualment va somriure: «Segur que els catalans no em fallen».