El crim de l'ecologista poc dutxat

El pacient que seia a la consulta del doctor Pastilles vestia roba sense tenyir, cosida amb cordills de cànem, i calçava espardenyes de vetes. Res no feia pensar que al cap de cinc minuts intentaria assassinar el facultatiu.



–Estic desorientat. Jo soc ecologista, vegà i anticapitalista. Evito tot el que és químic i estalvio aigua. Per no malbaratar-la, només em dutxo un cop per setmana durant un minut.



–I li toca d'aquí a una estona.



–Com ho ha endevinat?



–Olfacte professional. Que és el que l'angoixa?



–Tinc sentiments contradictoris davant la reducció de les restriccions als parcs eòlics i de plaques solars. És un fet que contribueix que les energies alternatives substitueixin les que emeten gasos responsables de l'efecte hivernacle.



–I això com el fa sentir?



–Bé, però al mateix temps estic a favor dels ocellets bonics, i les pales dels generadors eòlics els maten abans que els puguin matar els esparvers.



–I això com el fa sentir?



–Malament, però al mateix temps reduïm el consum de petroli, que és lleig i negre i fa pudor i un fum fastigós.



–I això com el fa sentir?



–Satisfet, però els grans camps de plaques solars roben terrenys al conreu de sègol integral de quilòmetre zero.



–I això com el fa sentir?



–Preocupat, però alhora permeten que a pagès hi quedi algú, ni que siguin els vigilants i els de manteniment.



–I això com el fa sentir?



–Content, però aquestes instal·lacions requereixen unes grans inversions que només estan a l'abast dels fotuts oligarques de l'Íbex 35.



–I això com el fa sentir?



–Irritat, però almenys deixem d'enriquir les multinacionals del petroli i les autocràcies masclistes del petrodòlar.



–I això com el fa sentir?



–Cofoi, però les esteses de generadors eòlics a les serralades espatllen aquest paisatge tan bonic que hem rebut dels avantpassats.



–I això com el fa sentir?



–Malhumorat, però si espatllen el paisatge deixaran de venir els turistes pixapins i camacos que prostitueixen el medi rural i natural. En resum, que no aconsegueixo decantar-me.



–I això com el fa sentir?



–Ara mateix, cansat i fins als nassos que em faci la mateixa pregunta un cop i un altre.



–Se sent cansat. Vet aquí una resposta clara i sense objeccions. Estem avançant. Digui, haver admès el seu cansament, com el fa sentir?