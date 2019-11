Misteri rosa

Ha quedat desvelat qui va ser el creador del pastisset Pantera Rosa: Josep Pujol Codina, un químic de Sant Vicenç de Castellet. El pastisset ha estat un invent que funciona que incorporava la imatge d'un invent anterior que també funciona: el personatge creat per l'animador Friz Freleng (autor de Porky Pig, Piolín, El gat Silvestre, Sam Bigotis i Speedy Gonzales, entre d'altres) per als crèdits de la pel·lícula La Pantera Rosa, de Blake Edwards. El personatge, conegut mundialment pels capítols animats posteriors, continua sent popular actualment. Igual que el pastisset. I per motius no tan diferents. El personatge animat es movia al ritme de la música genial del compositor de Moon River, Henry Mancini. No parlava, ho feien les seves accions, i amb enginy superava el seu alter ego el narigut malcarat que Freleng va crear per caricaturitzar-se a si mateix. Amb elegància i simplicitat (qui no ha volgut tenir la traça de la Pantera Rosa plegant roba?) superava els problemes. Sempre guanyava la partida al cridaner, envejós i rabiüt oponent, ja fos policia, jutge, bomber o guardaboscos. I marxava caminant elegantment fent aquell característic doble saltironet. Bon gust, ben presentat i conegut, simple, efectiu i seguidor de la norma si funciona no ho arreglis. El dibuix animat només va parlar per dir: per què l'home no pot ser més com els animals? I no va dir res més.