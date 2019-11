En cada bugada es perd un llençol, diu el refrany. Portant-ho al pla esportiu i, en concret, al futbol de màxim nivell, cada cop que hi una aturada de les competicions domèstiques per les de seleccions passa alguna cosa, sobretot en forma de lesions. I aquí és quan els clubs, que són els que paguen els jugadors –i no gens malament–, mostren el seu enuig. En aquesta darrera finestra per seleccions, el jugador del Reial Madrid Gareth Bale n'ha estat el clar protagonista. Sabuda és la seva delicada situació en el club madridista, on no ha acabat de tenir regularitat, sobretot per culpa de reiterades lesions. Segons informacions periodístiques, Bale ha estat i està en el mercat, tot i que segurament el seu alt preu ha fet enrere molts clubs a contractar-lo, almenys fins ara. Dit això, i malgrat el jugador es pot sentir menysvalorat a la casa blanca, sembla inadmissible, i una manca de respecte per part d'un professional cap a l'entitat a la qual encara es deu, corejar, juntament amb els seus companys de selecció,una pancarta en la qual deixava clar que abans que el Madrid hi ha Gal·les i el golf, la seva gran distracció, menyspreant el club madridista. Això va ser en el marc d'eufòria del combinat gal·lès per la seva classificació per a la fase final de l'Eurocopa de l'any que ve. Dissabte, en el partit del Madrid contra la Reial Societat, Bale va ser escridassat quan es van anomenar els jugadors, quan va sortir a escalfar-se i quan Zidane el va fer sortir a jugar una estona. Això pels seus propis aficionats. Normal, no?