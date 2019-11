Contradiccions colossals i anar fent

Qui estigui lliure de contradiccions que aixequi la mà. Us passa que al matí us lleveu pensant en una cosa i al migdia algun tertulià, posem per cas, us ha fet canviar d'opinió i al vespre arribeu a casa i ni una cosa ni l'altra? Vivim en un món de contradiccions colossals. Per dir-ne algunes dels últims dies. Aquesta setmana el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació ha destapat que la Xina té camps de reeducació a la zona de Xinjiang per rentar el cervell als membres de la fins ara majoria uigur –de tradició musulmana– a la zona. Més d'un milió de persones, es calcula, tirant curt. Ningú, vull dir cap govern, no dirà ni piu. Qualsevol fa enfadar la potent Xina. Més. Llegeixo que el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ha fet una donació de gairebé 100 milions d'euros per a les persones sense sostre. Tenint en compte que se li estima una fortuna de més de 100.000 milions gratar-se la butxaca, a diferència de tu i jo, no li ha suposat cap esforç. Sortiria més a compte que pagués impostos. Més coses. Hi ha mitjans de comunicació que insisteixen a qualificar de guerra civil el procés sobiranista de Catalunya. «La guerra civil separatista», en diuen. L'únic que aconsegueixen es desvirtuar la crueltat d'una guerra i generar fòbies. Deu ser el que pretenen. I així anar fent. Tres contradiccions –hi podeu posar les que us semblin– que m'han cridat l'atenció.