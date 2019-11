Waterloovski amb vodka

Ja tenim culpable. No és la demofòbia espanyola, ni el supremacisme català, ni el falangisme verd, ni el vandalisme bàrbar, ni el titafredisme pactista.



La culpa és dels russos.



Ho va dir el capitost franquista Ramón Serrano Suñer l'any 1941, quan Hitler va començar la invasió: «Rússia és culpable! Culpable de la nostra guerra civil. Culpable de la mort de José Antonio, el nostre fundador, i de la mort de tants camarades i tants soldats caiguts en aquella guerra per l'agressió del comunisme. L'extermini de Rússia és una exigència de la història i de l'avenir d'Europa». I au, vinga voluntaris al front a lluitar contra els comunistes, entre la neu i el fang, a la gran carnisseria de l'Operació Barbarroja.



–Rússia torna a ser culpable –va dir el ministre d'Afers Orientals a la reunió del Govern–. Tenen unes armes elèctriques anomenades bots que han enverinat les ments de milions d'europeus perquè es revoltin contra el poder, i també de milers de catalans perquè s'aixequin contra Espanya. Sabem que aquests bots són l'eina dels russos per ensorrar la nostra exemplar democràcia. Intuïm que han tingut contacte amb el Puigdemont a Waterloo. Les coses no passen per casualitat: això del Tsunami és massa perfecte per ser obra de quatre informàtics amb barretina. És cosa dels russos. En conseqüència, proposo que el ministre d'Espionatge enviï el seu millor agent a desmantellar el contuberni russoseparatista.



–Ara m'hi poso –va dir una veu que sortia d'una reixeta de l'aire condicionat.



Al cap d'una setmana, l'agent Modest Pelamdeu informava dels seus progressos.



–Els he trobat, ministre; més ben dit, les he trobades, perquè són agents femenines. No va ser difícil. Tan bon punt vaig arribar a Brussel·les vaig començar la investigació per la gastronomia. Vaig preguntar al taxista: « je cherche des salades russes», i em va portar a un bar on hi havia unes noies molt salades que van jurar-me que eren russes i van servir-me vodka a raig mentre confirmaven totes les nostres sospites: «meuí, monxerí». Puigdemont treballa per a Putin? « Meuí!» El KGB va transportar les urnes? «Meuí!». I vinga riure! Està tot confirmat, ja pot formular la protesta diplomàtica a l'ambaixada russa.



–I dels famosos bots en saps alguna cosa?



–Malament. A Waterloo només hi ha un estany petit i no s'hi veuen ni bots ni barques; ni tan sols patins de pedals.