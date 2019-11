Tres independentistes anant cap a Atenes

El Pobre Catalanet Desorientat va invocar en somnis l'esperit de Sòcrates, després d'haver-ne llegit un article al Sapiens.



–Oh, Sòcrates, per què els independentistes no van junts sinó separats i àdhuc barallats?



–Què tenen en comú?



–Volen la independència.



–L'han aconseguida?



–No pas ara com ara.



–Ho han provat plegats?



–Sí, però no se'n van sortir perquè els seus adversaris eren molt poderosos.



–Quin eren aquests poderosos adversaris?



–L'Estat, els seus guàrdies, els seus legisladors i els seus magistrats.



–I ara aquests adversaris són igual de poderosos?



–O encara més.



–Per tant, avui els teus amics ho aconseguirien?



–Tal com ho expliques... Suposo que no.



–I aconseguir-ho era el motiu de la seva unió?



–Certament.



–I encara no ho veus.



–Doncs no. Em pots donar una resposta que no sigui una pregunta?



–Segons l'article de la revista que has llegit, jo formulo preguntes o respostes?



–Tingues pietat d'aquest ignorant, oh, savi entre els savis!



–Val més que invoquis el sofista Protàgores, que explica les coses amb faules.



Protàgores va aparèixer enfadat per haver d'interrompre el seminari «Guanyi eleccions prometent bajanades», va escoltar les angoixes d'en Catalanet i li va proposar una història:



–Tres homes caminaven junts de Tebes a Atenes. Al cap de la primera jornada se'ls va fer fosc i van debatre on passar la nit. Un va dir: aquí hi ha una balma resguardada del vent, pluja i rosada; acampem-hi. Un altre va dir: veig una casa a la carena, on dormirem sota teulat. El primer va objectar que hi serien de negra nit i els engegarien els gossos. Mentrestant, el tercer defensava que amb unes torxes podrien continuar la marxa durant la nit i arribar a lloc a primera hora, però els altres volien reposar. Van començar a discutir cada cop amb més vehemència, i en acabat un es va quedar a la balma, l'altre va tombar cap a la casa i el tercer va encendre una torxa i va marxar enllà. I així va ser com aquells tebans ja no van caminar junts cap a Atenes.



–Però van arribar-hi?



–Aquesta pregunta ja és per al servei prèmium. Tens prou dracmes per contractar-lo?



El Pobre Catalanet Desorientat es va despertar plorant.