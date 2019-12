El comerç manresà ha celebrat el Black Friday, que ja obre oficiosament la campanya de Nadal i que genera una enorme requesta entre el consumidor. Amb tot, a Manresa han sorgit veus comercials que lamenten que sigui la «pressió del mercat» la que empeny a iniciar els descomptes nadalencs molt abans del que era usual al sector. La moda del Black Friday, una festa del consum importada dels Estats Units i escampada al comerç global per les grans marques i Internet, està modificant el comportament del comerç local, que ja està patint la influència abassegadora de les tendències generals del sector. Una nova fórmula de consum que obliga a adaptar-se a accions que no sempre beneficien els interessos del petit comerç i que incrementa la pulsió consumista en unes dates ja encarades a la compra compulsiva. Mala peça al teler. El més recomanable és reapropiar-se tant com sigui possible d'una moda que condiciona encara més el funcionament d'un sector clau de la nostra economia.