Un camí amb fonda i sense parada

La proximitat dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa i el compte enrere que n'està fent la ciutat van tenir ressò en l'acte d'aquesta setmana al Palau de la Generalitat per cloure una altra commemoració, la dels 125 anys de les Bases de Manresa. En el seu parlament, el president Torra va desitjar que la celebració ignasiana, el 2022, sigui un èxit per a la ciutat. Justament el cap de setmana passat hi va haver les 3es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià per donar a conèixer la gastronomia i la cultura culinària entre Loiola i Manresa. Per bé que, quan es parla de turisme, la taula és un tema de summa importància i que, per tant, és bo tenir-lo en compte, encara és més important que, quan els pelegrins arribin a Manresa, tinguin un lloc per fer parada abans de la fonda per dutxar-se, descansar una estona, fer-hi nit si s'escau i, refets de la caminada, sortir a fer un volt per la ciutat i, aleshores, sí, gaudir de l'oferta gastronòmica. Que jo sàpiga, en tot aquest temps, només a la Cova s'han preocupat d'ampliar les places de l'alberg Lluís Espinalt per acollir-hi els pelegrins. L'Ajuntament no ha fet cap pas o no ha explicat res en aquest sentit, tot i tenir un alberg al Centre Històric ideal per acollir-los-hi. Si la gastronomia és valuosa, l'allotjament és bàsic. Després, ens lamentarem que els visitants arribin i marxin de la Cova sense ni tan sols fer un voltet per Manresa.