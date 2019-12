La diferència entre un ordinador i un microones

El professor Excàtedra Magne tenia cua d'alumnes. Va entrar el primer.



–Professor, per què el decret de «mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital» s'ha presentat a Madrid «contra la república digital catalana», i a Barcelona com «un 155 digital», quan no apareix enlloc la paraula Catalunya, i tots els articles es refereixen al conjunt de l'Estat i a totes les administracions, des del Govern central fins als alcaldes de barri?



–A tu què et sembla?



–Tinc dues respostes possibles. Una és que els polítics d'aquí i d'allà, amb poques excepcions, no saben distingir un ordinador d'un microones.



–És una possibilitat.



–L'altra és que qualsevol mesura, si es presenta «contra el separatisme», és acceptada sense debat a Madrid, i qualsevol reacció «contra el 155 permanent» és aplaudida sense matisos a Catalunya.



–Ara vas bé. Aquest decret dona carta blanca al govern espanyol de torn per ficar les mans a internet sense demanar permís a ningú: ni als jutges ni a les Corts. Podrà decidir «la gestió directa o la intervenció de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques», afectant «qualsevol infraestructura, recurs associat o element o nivell de la xarxa o del servei». O sigui, que un dia et lleves, et connectes i només pots veure vídeos de gatets perquè la Moncloa ha decidit que en algun lloc existeix una amenaça per a l'ordre públic. Aquest és l'aspecte més cridaner de les mesures, però no és pas l'única mordassa que s'hi estableix. I ara respon aquesta pregunta: com pot ser que la majoria de diputats d'una democràcia s'empassin aquesta roda de molí?



–Perquè s'ha presentat «contra el separatisme», una guerra en la qual tot s'hi val.



–I com pot ser que no s'hagin adonat que els estaven aixecaven la camisa?



–Perquè... Perquè no saben distingir un ordinador d'un microones?



–Exacte, dilecte alumne. Vet aquí com totes dues respostes eren bones si anaven juntes. Que passi el següent!



–Professor, no entenc la pregunta de la consulta d'Esquerra –va dir el següent.



–Aquesta és fàcil. Per obtenir un sí només cal encapçalar la pregunta amb l'expressió que vol escoltar el votant. En aquest cas, «rebutjar la investidura de Pedro Sánchez», encara que de fet estiguin avalant el contrari.



–Que llestos!



–No ho saps prou.