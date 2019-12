El PSC de Santpedor arregla la qüestió catalana

Així va parlar el politòleg Xerrameques a la ràdio: «Els socialistes de Santpedor han trobat la solució de la qüestió catalana».



–Mani? –va preguntar el conductor del programa.



–A Santpedor es va celebrar un referèndum sobre la festa en què desenes de joves maregen una vaqueta. Els contraris van guanyar la votació per un marge molt estret, només del 2%, i els regidors socialistes diuen que tan poca diferència no justifica eliminar l'activitat.



–Si es convoca una consulta, no s'ha d'aplicar el resultat? Fer altrament no constituiria una desconsideració als votants?



–Dius bé, però els socialistes tenen les seves raons. Afirmen que la meitat de santpedorencs estimen la festa i n'han de poder gaudir, i en tot cas s'ha d'inventar una diversió alternativa per als altres.



–Per arribar a aquest punt no calia una consulta.



–Si tots els actes de les festes majors es portessin a referèndum, molts es deixarien de fer.



–Ens desviem. Què tenen a veure les vaquetes amb la qüestió catalana?



–L'episodi apunta clarament una via de solució.



–I en què consisteix?



–En què l'Estat convoqui el famós referèndum d'independència i només en faci cas si el guanya. Fins ara ha rebutjat convocar-lo, per la dèria de la unitat indissoluble, però amb la «via sociosantpedorenca» el problema desapareix. Sabem que el resultat, fos quin fos, es donaria per un marge molt estret, com a les vaquetes. Si surt que no a la independència, no passa res i ens quedem com estàvem. I si guanya el sí per poc marge, l'Estat fa com el PSC de Santpedor i diu: «Aquesta escassa diferència no justifica modificar una tradició tan antiga i arrelada com l'espanyolitat de Catalunya». Fins i tot hi pot afegir: «Els qui volen ser espa-nyols han de poder-ho ser, i als altres, que la Generalitat els organitzi festivals folklòrics i sardanistes per sadollar-se de catalanitat».



–Ja ho veig: d'aquesta manera, guanyi qui guanyi, guanyen els de sempre.



– Quod erat demonstrandum –va reblar el politòleg amb una llatinada pedant.



–Així, els socialistes de Santpedor han volgut enviar un missatge a la Moncloa?



–No, home, no! L'únic que busquen són els vots dels partidaris de la festa de la vaqueta. Pensa que tenen dos regidors de tretze. Per millorar aquest resultat s'agafen al que sigui.



–Que llestos.