Gaudí a la Pobla

Antoni Gaudí és molt més que l'autor de dos edificis de reputació mundial visitats cada any per milions de persones a Barcelona; Gaudí és un arquitecte estudiat arreu del món per estudiosos i aficionats a l'arquitectura, els quals tenen interès en molt més que la Sagrada Família o la Pedrera. De la mateixa manera que els aficionats a la pintura contemporània volen veure molta més obra de Picasso que la que hi ha als quatre museus del món on van els turistes, els devots de Gaudí i del modernisme s'interessen per tot el seu treball. Per tant, una obra com el xalet del Catllaràs, a la Pobla, té talla internacional. Ara, després d'una inversió de mig milió d'euros, se n'ha recuperat els perfils originals i l'Ajuntament de la Pobla en prepara els futurs usos. Caldrà, encara, noves inversions que no haurien de costar sang, suor i llàgrimes com ha costat salvar de la ruïna un edifici que en qualsevol país civilitzat hauria estat recuperat fa molt temps, i ja estaria sent visitat per gent d'arreu i estaria donant projecció a la Pobla de Lillet.