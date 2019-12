Li canvies el nom i n'apuges el preu

L'alumne va interpel·lar el professor de Filosofia Quotidiana amb aquesta pregunta: «Professor, el nom fa la cosa?»



–N'hi ha que s'ho pensen. I n'hi ha que s'aprofiten dels que s'ho creuen. Per exemple, el canvi de nom de la T-10 és un truc per amagar un fort increment de preu. L'apugen l'11% i al mateix temps la rebategen; ara es dirà T-casual.



–I tanmateix serà la mateixa cosa que l'anterior.



–Exacte. Continuarà sent un abonament de deu viatges, però cada anada i tornada de Manresa a Barcelona ens costarà un euro més. Per ser precisos, 97 cèntims més.



–Per a la gent que va i ve cada dia laborable o lectiu són uns quants euros al cap del mes i de l'any.



–De fet, a aquests se'ls ofereix l'abonament mensual, que s'abarateix notablement. I que, per cert, no està accessible per als del Berguedà.



–Sempre n'hi ha que els toca clatellada i mitja.



–Però allò que ens ha de revoltar és que aixequin cortines de fum amb els noms, i que esperin que ens ho creguem. La T-casual és la T-10 amb el preu salvatgement incrementat, i la resta és literatura per enganyar.



–De totes maneres, si no s'ho creu ningú...



–És que n'hi ha que s'ho han cregut! He escoltat i llegit titulars del tipus «s'elimina la T-10». Imprecís! El titular correcte seria: «Encareixen la T-10 i la rebategen per dissimular».



–I el nom de l'abonament mensual es converteix de T-mes a T-usual.



–Ho trobo absolutament infantil! Sembla una d'aquelles pedagogies de Barri Sèsam: alt/baix, gros/prim, usual/casual. I és un nom mentider, perquè si vas a Barcelona deu dies de cada mes et surt a compte la T-casual, però aquesta freqüència no et converteix en un viatger casual, sinó usual, és a dir, habitual.



–Afectat per un augment de l'11%, i no te'n pots escapar.



–Excepte si els teus punts d'origen i destí són a prop de sengles estacions de Renfe, i no has d'agafar cap metro o autobús, ja que els abonaments del tren de la bruixa són més barats. Però no és cap consol. No troba, dilecte alumne?



–Soc plenament conscient que la lluita contra els tentacles de l'Estat, àdhuc els ferroviaris, suposa pagar un preu. Pagaré més però viatjaré en mitjans de transport nostrats, amb el llaç a la solapa, la república al cor i la cartera prima –va dir l'alumne, que era jove i ardent.