Una trava més al transport públic

Les noves tarifes, més cares, per al transport públic a tota la corona metropolitana i que també arriben a Bages, el Berguedà i l'Anoia, aquest cop venien amb una sorpresa amagada que ha despertat les crítiques de molts usuaris a les xarxes socials.

I no m'estranya. Han tocat un element bàsic d'aquest sistema tarifari: la T-10, que ja no es dirà més així. Es dirà T-casual i a sobre no es podrà fer servir per viatjar en grup. I això voldrà dir que cada passatger –del grup– haurà de portar el seu propi bitllet senzill, amb la qual cosa el viatge val el doble, o que cadascú s'haurà de comprar la seva pròpia T-10, cosa que, si només es volen dos viatges, farà que més d'un s'hi pensi dues vegades abans de desemborsar la important quantitat de diners que suposa una T-10 si no s'està segur que s'esgotaran o quedaran molt pocs viatges pendents dels 10 que permet l'abonament.

Argumenten que es rebaixa la T-mes, a partir d'ara T-usual, i es premia els usuaris que utilitzen més el transport públic, tot i que es castiga aquells que en fan un ús esporàdic. Pot ser que no els falti raó als que diuen això, però també és veritat que amb el problema que tenim, tant d'embussos constants com de contaminació, no es pot fer cap pas que suposi un obstacle més –per petit que sigui– a l'ús del transport públic. Ens hi va la salut, el medi ambient i el canvi climàtic.