La festa de la Immaculada

Quan ja s'atansen les festes de Nadal, la litúrgia ens planteja el misteri de la concepció immaculada de Maria. Ella és l'única persona que no ha cedit al mal, l'única perfectament lliure i la plena de gràcia des del primer moment de la seva concepció, un dogma que va formular el pontífex romà Pius IX el dia 8 de desembre de 1854 i que va ratificar poc després la mateixa Maria de Natzaret a Bernadette Soubirous, una pobra pastora de Lourdes, el 25 de març de 1858. Molts anys abans, el 1489, es va fundar a Manresa la Reial Confraria de la Puríssima Concepció. La devoció a Maria, la noia de Natzaret, és tan antiga com l'Església. En parlen els quatre evangelis canònics. I el de Lluc, concretament, narra de manera contrastada l'aparició de l'àngel Gabriel a Zacaries i, després, a Maria. L'anunci del naixement de Joan Baptista, fill d'Isabel i Zacaries, té lloc a Jerusalem, la capital d'Israel i centre neuràlgic del poble jueu. El naixement de Jesús, en canvi, és anunciat a Maria al poble de Natzaret, un lloc desconegut de Galilea d'on ningú espera que pugui sortir res de bo. Anys més tard, aquests pobles humils de la Galilea dels pagans acolliran el missatge de Jesús anunciant la bondat de Déu. La Jerusalem dels fariseus i mestres de la Llei, en canvi, el rebutjaran. Sempre són els més insignificants els que millor entenen i acullen el Déu encarnat en Jesús. L'anunci del naixement de Joan té lloc a l'espai sagrat del temple. El de Jesús, en canvi, en una casa pobra. Jesús es farà present allà on la gent viu, treballa, gaudeix i pateix. Viurà entre ells, i alleugerirà el patiment i oferirà el perdó. L'anunci del naixement de Joan l'escolta un home venerable, el sacerdot Zacaries, durant una solemne celebració ritual. El de Jesús, en canvi, se li fa a Maria, una jove verge. Mentre que Joan neix d'un matrimoni gran i estèril, Jesús s'encarna a les entranyes de la verge Maria per a salvar la humanitat. Per això serà anomenat Fill de Déu. En paraules de Joan Pau II, «Maria és la imatge més perfecta de la llibertat i de l'alliberament de la humanitat. L'Església ha de mirar cap a ella per comprendre en la seva integritat el sentit de la seva missió». Per això a Manresa, en el marc incomparable de la col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu, el poble cantarà un any més: «Amb el cor ple d'alegria cantem l'himne triomfal: Concebuda sou, Maria, sens pecat original».