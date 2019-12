nadal a manresa

Amb el principal vial comercial de Manresa engalanat com un carrer de tercera d'un poble desganat, amb el primer tram del Passeig sense cap abillament i amb la cruïlla de Crist Rei sotmesa a una foscor tenebrosa per la incompareixença del ninot que hauria de ser-hi des de fa més d'una setmana, l'evidència que l'actual sistema de decoració nadalenca ha de millorar és incontestable. En l'actual model, els botiguers que volen paguen els llums del seu carrer amb una petita ajuda municipal, i l'Ajuntament ho completa amb algun element addicional, cosa aquesta darrera que no es feia abans de l'anterior govern. Això significa que l'aspecte de punts estratègics de la ciutat queda a l'atzar de les relacions i possibilitats dels comerciants. Un assumpte com aquest no pot quedar a l'atzar. Cal més paper públic. Però modificar el sistema exigiria definir-ne un altre, i això requereix un debat ampli que ha d'incloure l'oposició política, sistemàticament absent, i el món comercial, sistemàticament dividit. Si és un assumpte de ciutat, és la ciutat la que ho ha de voler canviar.