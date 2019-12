Un cop més, he demanat amb molta educació a un emissor de correu electrònic que faci el favor de deixar d'enviar-me missatges. En aquesta ocasió és l'Ajuntament de Madrid, que m'informa de les polítiques de la capital del regne sobre la contaminació atmosfèrica. No els he volgut fer un desaire, simplement jo no vaig demanar ser en aquesta llista de correu. Igual que molts de vosaltres ja hem passat una bona estona de la nostra vida esborrant correu que no volem. Algun dia haurem de demanar que ens tornin aquest temps, i com que això no és possible, que ens ho compensin. És la contaminació moderna, un sistema de comunicació similar a pescar peixos llançant explosius al riu. Fer el que els roti peti qui peti en la jungla dels cables de fibra òptica. Et desinformen amb informació que no vols i, també, et neguen la que sí que vols argumentant protecció de dades, que encara no està maquillada pel gabinet de comunicació de torn o que l'aixeta és seva. I tot plegat amb gran part del personal pensant-se que la informació de veritat és gratis. Per això no m'enviïs més correu si no és útil, si no te l'he demanat, si no fa justícia a la informació que necessito. No m'enviïs més cor-reu si no hi ha les dades que em calen, si falta tot el que és veritat. No m'enviïs més cor-reu si no puc repreguntar, si no adjuntes la documentació imprescindible, si no té cabuda al meu diari.