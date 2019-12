Els Reis d'Igualada ho tenen negre

Sembla que TV3 ha renunciat a retransmetre la cavalcada de Reis d'Igualada perquè els patges es pinten la cara de negre, circumstància que alguns col·lectius antiracistes relacionen amb el blackface americà. Als Estats Units, fins als anys seixanta del segle passat, en què la pràctica de pintar-se la cara amb maquillatge negre, l'anomenat blackface, va ser prohibida per racista, molts artistes havien utilitzat aquesta caricaturització menystenint, còmicament, la imatge dels antics esclaus cotoners del sud del país. En la processó d'Igualada, en canvi, els patges negres, com acabats d'arribar de l'antic Orient Llunyà, tenen l'honor de repartir els regals reials. Cada any més de nou-cents voluntaris i voluntàries, abillats amb turbants, plomalls i grans arracades, visiten les cases, els hospitals i les residències, fent realitat les il·lusions de centenars de nens i estenent l'escalf als avis. El fet d'ennegrir el rostre permet als patges de la nit més màgica de l'any mantenir l'anonimat davant els petits, que els associen amb la generositat i la festa. Algú podrà objectar que, si es tracta de passar desapercebut, hi ha altres opcions, com cobrir-se el cap amb una mitja, alternativa que segurament el col·lectiu dels quinquis rebutjaria per vulnerar el seu principi de criminalitat. Un rebuig semblant podria generar-se entre la població xinesa si, en comptes de tenyir-se la cara de negre, se la te-nyissin de groc. Més d'un patge podria acabar en presó preventiva, acusat de col·laboració amb banda armada, o tètricament congelat en una cambra frigorífica en qualsevol cuina cantonesa. Sembla que TV3 finalment retransmetrà la cavalcada des de Martorell. Si jo fos dels martorellencs, començaria a pintar de verd el carbó, de blau la xocolata i de vermell els netejaparabrises dels nous models de Seat.