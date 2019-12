Al que no plora li apugen l'autobús

Vist des de Barcelona, Berga és lluny, molt lluny, sí, home, allà on l'autovia d'anar a esquiar es transforma en carretera.



–Què és això que ens apugeu l'autobús? –va dir a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Influent de Berga–. No estàvem a favor del reequilibri territorial?



–Que què? –es va sorprendre el senyor Capitost, de la conselleria de Coses que es mouen.



–L'abonament del bus de Berga a Barcelona, que l'apugeu un onze per cent i sense possibilitat que accedim a la targeta alternativa que s'abarateix.



–Que què?



–Parlo del canvi de la T-10 a la T-casual!



–Això no és una cosa de la Colau a Barcelona?



–No t'amaguis, que la Generalitat té el 51% del consorci que fixa les tarifes!



–I això afecta Berga?



–Doncs sí, i ara ens afecta un onze per cent més!



–T'ho miro.



Uns instants més tard, el Capitost parlava amb el Manxaire.



–Manxaire, quan guanyem de més al cap de l'any amb la nova tarifa de l'autobús de Berga a Barcelona?



–Menys que amb un sol viatge d'una línia de metro.



–Doncs hem de fer marxa enrere de la pujada, que allò és terra catalaníssima i l'alcaldesa és de la CUP. El Govern no vol més problemes amb la CUP dels que ja té.



–Ara mateix ho farem saber.



–Però que no sembli que rectifiquem.



–No pateixi.



L'endemà, en una cafeteria de Berga a l'hora d'esmorzar.



–Guaita què diu ara la Generalitat! Que l'autobús de Barcelona no s'apujarà perquè el Berguedà i el Ripollès «no formen part de les sis zones tarifàries de l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità».



–Què vol dir? Que tot plegat ha sigut un malentès?



–El malentès el tenen ells, perquè jo he vist la nota pública de l'ATM amb les noves tarifes i hi havia un apartat dedicat a la «setena zona», que incloïa Berga i Ripoll, amb la corresponent pujada de sis euros del nostre abonament de deu viatges.



–I aquesta nota era oficial?



–Amb tots els logotips, el de la Generalitat en primer lloc.



–Doncs aquesta comèdia de ser o no ser a les sis zones és perquè se l'han embeinat i no ho volen reconèixer.



–I se l'han embeinat perquè la comarca va protestar. Sort que ho va fer!



–I tant! Abans deien que qui no plora no mama. Ara, al que no plora, l'escalden!