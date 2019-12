Un bancari ferit en un atracament a Navàs

Un tret de perdigó a la cara, que li va afectar els ulls i li va causar lesions «gravíssimes», és el que va rebre l'empleat de banca Joan Maria Terré Soler, de 40 anys d'edat, veí de Navàs, a conseqüència de l'atracament a mà armada a la sucursal del Banc de Bilbao del mateix poble, el dimecres 5 de desembre del 1979. Explicava Regió7 que «dos homes joves, amb la cara tapada per sengles mocadors, entraven amb violència a l'oficina exigint l'entrega dels diners que hi haguessin i obligant els presents a tirar-se a terra». Des de terra un testimoni va sentir un tret. «Un dels atracadors, armat amb una escopeta de caçador, havia disparat una perdigonada ben a prop d'on era ell. Els perdigons van arribar a la cara i coll de l'empleat Terré». Els atracadors «havien sortit d'un automòbil aparcat a pocs metres de la sucursal, que és a la crullia del passeig Mossèn Vall i la carretera de Viver i Serrateix. Un cop disparat el tret, els dos joves, que semblaven molt nerviosos, van sortir cames ajudeu-me. En apreciar-ho, el cotxe va arrancar i es va situar a l'altura del banc; els joves hi van pujar i l'auto va marxar cap a la carretera de Berga, trencant en direcció a Gaià».