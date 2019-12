més igualtat

El canvi de rumb que ha introduït la conselleria de Territori i Sostenibilitat dient que allà on hi havia anunciat un increment de preu del bitllet de bus per sobre de l'11% ara hi haurà una congelació, ha satisfet el territori. O com a mínim els representants berguedans que són del mateix color polític que els de la Generalitat (JxCat). Ara, potser seria el moment d'anunciar més canvis en el sistema tarifari de la comarca, ni que fos uns dies després de l'acord general. El Berguedà, de fet, no està inclòs ben bé en l'àmbit del sistema metropolità. Aquesta anomalia ja va fer que, juntament amb el Ripollès, tingués un tracte especial, un acord entre Generalitat i companyia de transport per oferir el servei al mateix preu que la T-10 del moment. Ara, serà més econòmica que la T-casual que substitueix la T-10, però diferent. I quedarà per resoldre tot el greuge dels berguedans que no disposen de bitlles multiviatge i per a joves i altres col·lectius dels quals sí que es beneficien les comarques més al sud. Catalunya hauria de tenir polítiques similars per a tots els ciutadans.