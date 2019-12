La picaresca, un esport de totes les dècades

Els pisos del barri manresà de la Balconada (la primera fase), de promoció pública, movien polèmica. La seva adjudicació, unes setmanes abans, havia deixat insatisfets els que havien quedat fora de les llistes d'afortunats, molts dels quals s'havien llançat a buscar defectes en el procediment. A principi de desembre aquest diari informava que «l'Ajuntament està disposat que els pisos de la Balconada no provoquin polèmiques inútils. Donades les moltes discrepàncies que ha provocat la llista provisional d'adjudicació d'aquells habitatges, s'exigeix als adjudicataris provisionals una declaració jurada de béns particulars que determini de totes totes si hi ha hagut casos d'especulació». I és que «al llarg de les moltes entrevistes que aquests dies s'han mantingut a l'Ajuntament entre la Comissió d'Adjudicació i els qui reclamen perquè no els va ser assignat habitatge, s'ha posat de manifest que entorn a la Balconada hi ha hagut picaresca». D'aquí l'exigència de la declaració de béns, sobre la qual l'Ajuntament advertia «de les possibles sancions judicials que podrien seguir-se contra aquells que falsegessin les declaracions jurades».