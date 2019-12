La senyalització dels publireportatges

Fa quaranta anys, a Regió7, la pàgina reproduïda en la il·lustració d'aquí al costat era un publireportatge. És a dir, un reportatge l'existència, dimensió i orientació del qual no obeïen exclusivament a criteris periodístics, sinó publicitaris, ja que al darrere hi havia una empresa que pagava com si fos un anunci. O que pagava un anunci que no existiria si no es publicava aquesta pàgina. L'equip que feia aquest diari, fidel al principi de no barrejar la informació i la publicitat, va voler que els publireportatges no es poguessin confondre amb els reportatges d'iniciativa i orientació purament periodística i per aconseguir-ho va implantar alguns se-nyalitzadors, que van anar variant amb el temps. Aquell mes de desembre del 1979, els «publis», com se'n deia, es titulaven totalment en majúscules, primera distinció, i al capdamunt de la pàgina, on normalment s'indicava la secció, apareixia la paraula «Publicitat». La qual cosa no impedia que aquestes pàgines fossin de vegades d'allò més interessants des d'un punt de vista informatiu, com és el cas d'aquesta sobre el cros per a la mainada organitzat per Rialles i el Club Atlètic Mantresa.