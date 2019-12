El ninot de les llumetes i els ninots del ninotaire

Rondinaire i Empipat remullaven les darreres notícies manresanes en generosos gots de whisky.



–Han plantat una cosa de llums allà a la Farola.



–No és «una cosa», talòs! Representa que és un ninot de neu amb esperit nadalenc.



–Doncs està descentrat. No està alineat ni amb l'eix del Guimerà ni amb el del Passeig.



–I què més li trobes, tros de perepunyetes?



–Si segueixes la línia del nas de pastanaga t'adones que l'han encarat a una botiga de roba interior femenina.



–Deu ser per això que somriu d'orella a orella! No et queixaves que aquella plaça era tan fosca, que hi havia llops i vampirs? Doncs ara ja hi tens un gran artefacte que fa llum.



–Oi tant! Fa tanta llum que la gent s'enlluerna i s'entrebanca! A Sant Joan de Déu han atès un munt de fractures! Diuen: mira, un altre cristrei. Hi volen enviar un hospital de campanya, per atendre fèmurs trencats i cremades a la retina.



–Senyor sarcàstic, no deu ser tan desastrós com dius, si les famílies s'hi fan fotos.



–És que els bons manresans deixem que ens distreguin amb qualsevol cosa.



–I així és com els governs guanyen les eleccions.



–Amb enfilalls de llumetes a la via pública.



–Per cert, has vist aquest tebeo llarg que han fet el Galdric, el dels acudits del Regió7, i un amic seu que es diu Renalies?



–No se'n diu tebeo llarg, ara se'n diu novel·la gràfica.



–Massa gràfica i tot! Tu creus que en una publicació d'aquestes hi han de dibuixar el cul del rector de la Seu?



–No fumis!



–I els nans de Manresa, aquells personatges que surten a ballar amb els gegants per la festa major, els ensenyen en calçotets i fent marranades.



–De veritat? Em sembla que me'l miraré. De llegir-lo no t'ho prometo, però m'has fet venir ganes de guaitar els sants.



–Doncs aquest divendres al vespre el presenten a la Parcir i dissabte de l'altra setmana a l'Abacus, amb xerrameca.



–On són aquests bars que dius? Em pensava que coneixia tots els de la ciutat.



–No són bars, són llibreries.



–Llibreries? Una mala decisió. Uns dibuixos com els que dius s'haurien de presentar en un bar, amb barra lliure de cervesa sense límit.



–Exacte. I que la pagui l'Ajuntament en lloc de gastar-se els diners en ninots de llumenetes per fer-s'hi fotos.



–Amén.