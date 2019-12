Esperant mesures

El govern de l'Ajuntament de Manresa ha intentat en dues fases projectar la sensació que ha reaccionat a l'espaordidora acumulació de casos de violació a la ciutat: dijous els principals membres del govern d'ERC i JxCat van fer una declaració solemne –plausible però inconcreta– i ahir es va reunir la Junta Local de Seguretat amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch, qui tot seguit va fer una declaració pública que pretén ser tranquil·litzadora (el nombre de denúncies creix arreu, Manresa no és especial malgrat els fets dels darrers dies), però que no va incloure cap anunci de mesura especial en la línia de posar els Mossos a fer un control més sistemàtic dels pisos ocupats en què es detecten problemes de convivència, que són un dels escenaris en què a Manresa s'han situat algunes agressions. La reacció municipal demostra que, si més no, el Govern és conscient de l'enorme impacte que ha patit la ciutat, avergonyida i preocupada per una xacra tan horrible; tanmateix, de tot plegat no sembla que n'hagi sortit cap iniciativa concreta, que és el que calia.