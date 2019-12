L'estrella del futbol que va tornar com a pintor

Al cas del futbolista que va tornar a Manresa convertit en artista pintor: «La vedet del futbol manresà de la temporada 1952-53 ha tornat a Manresa després de tots aquests anys d'absència i no com a futbolista, evidentment, sinó com a pintor, sorpresa per a molts manresans que guardaven en el record la imatge de Jaume Turró i Brunet com aquell prolífic golejador que arribà a marcar set gols en un encontre amb el Maó quan l'equip manresà era el tercer de la lliga», explicava aquest diari. Nascut a Roses, on va tornar i on residia en el moment d'aquella informació, després de defensar la samarreta vermella i blanca al camp del Pujolet va fitxar per dos anys per l'Espanyol de Barcelona, dels quals només en va jugar un. Després va militar a les files de l'Olot i finalment va penjar les sabatilles de tacs arran d'una lesió que es va fer justament a Manresa. Turró, que havia arribat a tenir penya pròpia d'aficionats entorn del Quiosc del Mig, va aficionar-se a la pintura, que en exposar a Manresa conreava dins un estil simbòlico-surreal al qual havia arribat a través d'una trajectòria professional de més de vint anys amb els pinzells a la mà.