Qüestió de banyes

Santpedor veu trontollar la seva idíl·lica imatge de municipi bagenc, envejat com a zona residencial, amb un bonic entorn urbà i una harmònica convivència. El teixit social està enfrontat, algunes entitats dividides interiorment i hi ha activitats que perillen pel malestar d'alguns organitzadors; fa pocs dies, un centenar de vilatans es van concentrar a les portes de la sala de plens per insultar l'equip de govern, en una sessió en què es votava a favor de la tolerància i per acceptar el resultat de la consulta popular que va decidir l'abolició de les vaquetes. Tot plegat un afer de banyes molt lleig.

Els temps han canviat i per molt que aquest fos un acte central de la festa major, la sensibilitat pels drets dels animals és necessària en una societat que evoluciona; més enllà de les passions d'un i altre bàndol, és clar que existeix un maltractament explícit i l'animal es converteix en objecte d'espectacle. L'equip de govern va decidir obrir una consulta popular en un tema que ultrapassa les competències locals perquè existeix una llei de la protecció animal, encara que per xovinisme català el nostre Parlament l'ha potinejat; fent el salt a la feina que li pertoca i a la legitimitat que se li suposa, va posar les banyes a la llei decretant algunes possibles exempcions, en un atac de covardia política força lamentable.

L'alcalde de Santpedor, volent agafar la polèmica per les banyes encara que força gent li ha qüestionat si calia fer-ho així, o s'imposava una decisió valenta en el marc del ple consistorial si la majoria creia que aquest circ no podia continuar, ara es troba qüestionat i maltractat; tot plegat perquè hi ha una llei poc definida resultat d'un Parlament cagadubtes que no es vol mullar.

A tot això, els vençuts en la consulta han agafat un atac de banyes i resten emprenyats perquè pensen que el poble els ha estat infidel en la preservació de les tradicions, si és que es pot qualificar de tradició una proposta nascuda l'any 1981 –tot plegat fa quatre dies–, pseudoinspirada en els Sanfermines i destronada, segons ells, per la misèria de 46 vots; un argument ben trist per posar les banyes a la democràcia. Salvant les distàncies entre un tema i l'altre, cal recordar a aquests «ofesos» veïns de Santpedor que Manresa properament tindrà un canvi d'alcalde per una diferencia d'onze vots i no s'ha organitzat cap revolta a la plaça Major. Així són les coses, el cert és que encertadament o no, el govern de Santpedor ha volgut donar la veu a la ciutadania, el poble ha parlat i no cal posar-hi més la banya, excepte que els hooligans defensors d'una dubtosa tradició vulguin transgredir les línies més bàsiques de la democràcia i la convivència social. Penso que més els val oblidar l'atac de banyes i acceptar el resultat que aquí sí, com a opinió ben personal, crec que és el que es mereixia un poble amb valors i civilitzat.