La trucada de les gambes i el 'txangurru'

A tres quarts de dues la telefonista va passar a Quim Torra la trucada telefònica de Pedro Sánchez.



Torra -Bon dia.



Sánchez -Bona tarda.



T. -Encara no és la tarda.



S. -El matí segur que no.



T. -De les dotze fins a l'hora de fer la migdiada és migdia, com el seu nom indica.



S. -Aquest podria ser un bon tema per debatre si acceptes que ens asseguem a negociar.



T. -Ha de ser en una taula de governs, d'igual a igual. Res de la comissió bilateral, que és per afers ordinaris. Et sembla ordinari que discrepem en l'estructuració de les hores del dia?



S. -Què té d'especial?



T. -És un aspecte fonamental de l'ànima dels pobles. El poble andalús s'asseu a dinar a la mateixa hora que el poble anglès pren te amb pastes per berenar.



S. -I això és essencial?



T. -Sí, perquè forma part de la idiosincràsia nacional.



S. -Ara t'he agafat! Quants catalans diuen «dos quarts de dues» i quants «la una i mitja», en català o en castellà?



T. -I què?



S. -Si a Catalunya hi ha dues idiosincràsies horàries, el conflicte és entre catalans, com jo sempre he dit.



T. -Ja hi tornem a ser!



S. -Doncs canviem de tema. Et truco perquè busco suports per a la investidura.



T. -No ens abstindrem per menys del referèndum i una caixa de percebes de Galícia.



S. -El referèndum te'l pots anar traient del cap.



T. -I els percebes?



S. -Esquerra es conforma amb unes cabres de mar.



T. -M'agraden més les gambes de Palamós.



S. -Les millors ens les porten directament a Madrid.



T. -Si insisteixes a ofendre no arribarem enlloc.



S. -No és ofensa, són dades objectives.



T. - El fet objectiu és que les millors gambes són les catalanes i el millor poble és el català.



S. -Una expressió regional del poble espanyol.



T. -Ui, el que has dit! Ara sí que et votarà ta tia!



S. -Doncs et quedes sense les cabres de mar i sense la recepta del txangurru a la donostiarra que hi hauria afegit.



T. -Espera! De cabres de mar se'n troben a cabassos a Mercabarna, però la recepta em falta.



S. -Tu mateix.



T. -Mira, et votaré si em fas una concessió que abans li hagis negat a Esquerra.



S. -Què et sembla si t'anomeno públicament «corcó de l'any» i «gran mal de queixal»?



T. -President, tracte fet.