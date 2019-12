buch s'equivoca

En la compareixença després de la Junta de Seguretat celebrada a Manresa com a reacció a l'acumulació de violacions, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar que «Manresa no és un cas aïllat» i que la ciutat està en la mitjana, o per sota, pel que fa al nombre d'agressions sexuals. El conseller va afirmar-ho durant una declaració que pretenia treure ferro a la situació que té la ciutat consternada i avergonyida, i molt perjudicada en termes d'opinió pública per la reiteració en molts mitjans de l'etiqueta de les manades manresanes. Doncs bé, el conseller no deia la veritat. O no es va molestar a informar-se, o va tergiversar la realitat. Les dades recopilades per aquest diari indiquen que Manresa és la segona ciutat amb més agressions sexuals per habitant de les 23 ciutats de més de 50.000 habitants, i la primera en agressions amb penetració. Si la reacció política i policial oferta per Generalitat i Ajuntament estava pensada per a una ciutat en la mitjana, llavors és una reacció que cal revisar, perquè no està en la mitjana, sinó en posició de lideratge. Hi insistim: cal saber per què, i cal fer-hi alguna cosa més.